Saracena: centauri multati perché senza assicurazione e revisione. Sequestrate moto

Multa per oltre 9mila euro per quattro centauri “pizzicati” in località Novacco a Saracena senza assicurazione e revisione. È successo nel corso di un controllo.

I militari del Reparto a Cavallo in servizio al Reparto Carabinieri Parco di Rotonda hanno fermato i quattro in transito nella zona e provenienti dal tirreno cosentino.

Dal controllo effettuato dagli accertamenti eseguiti dai militari della Stazione Parco di Grisolia, è emerso che i quattro all’atto di presentare i documenti erano sprovvisti di assicurazione e revisione. Da qui la multa e il sequestro delle moto da cross.