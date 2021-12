Giornata diritti umani, il messaggio della commissione Pari Opportunità di Crotone

La commissione pari opportunità di Crotone, a nome della presidente Carmen Giacontti, ha deciso di lanciare un messaggio in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che si terrà domani, venerdì 10 dicembre.

La giornata istituita dalle Nazioni unite “all’indomani della fine della seconda guerra mondiale” è nata per “evidenziare, dopo le atrocità compiute durante il conflitto, la necessità di sancire i diritti che spettano all’essere umano. E da allora che, ogni 10 dicembre, in tutto il mondo questa giornata offre l’opportunità di una riflessione attenta sull’importanza dei principi e dei valori contenuti nella dichiarazione universale dei diritti umani”.

Riflessione che per la commissione “assume un significato ulteriore e diventa ancora più pregnante proprio per le discriminanti che anche in tema sanitario si vivono in numerosi contesti del mondo e purtroppo anche nelle realtà a noi più vicine. Mettere al centro, in questo periodo di pandemia, il tema dei diritti umani, è fondamentale perché soprattutto in tema di salute pubblica bisogna evitare discriminazioni e forme di emarginazione”.

Per i membri “accanto a questa riflessione bisogna ulteriormente accentrare l’attenzione su tutte le discriminazioni a cui purtroppo ancora oggi assistiamo, a distanza di oltre settanta anni dalla dichiarazione universale delle Nazioni Unite, dal punto vista etnico, religioso, sociale ed anche politico”.

La commissione promette quindi voler continuare a insistere nel percorso avviato, come le iniziative “finalizzate a combattere l’emarginazione e votate, come punto fermo, all’inclusione. Perché anche un piccolo segnale che arrivi da una piccola realtà come la nostra ha il suo senso se finalizzato all’apertura verso l’altro, all’inclusione, a combattere le discriminazioni e l’emarginazione”.