Lezioni al freddo al Liceo “Satriani” di Petilia: studenti in Provincia per avere chiarimenti

Una delegazione di studenti del Liceo Scientifico “Lombardi Satriani” di Petilia Policastro è stata ricevuta questa mattina nel Palazzo della Provincia dal dirigente Edilizia Scolastica Nicola Artese e dal capo di gabinetto Roberto Lumare.

A richiedere l’incontro sono stati gli stessi studenti che hanno voluto segnalare ed evidenziare le condizioni di disagio in cui sono costretti a fare lezione a causa del mancato funzionamento dei riscaldamenti.

I riscaldamenti – secondo quanto segnalato dagli studenti - non risultano ad oggi attivi a causa di un guasto alla caldaia che ha reso necessario l’intervento della ditta manutentrice. Il problema riguarderebbe il reperimento di un pezzo che va sostituito e che la ditta ha confermato di aver già richiesto, i ritardi nella sostituzione e quindi riparazione e messa in funzione della caldaia sono da imputare ad un errore nell’invio del pezzo da parte dell’azienda produttrice, il cui intervento è indispensabile essendo la caldaia ancora in garanzia.

Durante l’incontro il dirigente Artese e il capo di gabinetto Lumare hanno informato gli studenti sulle reali condizioni della caldaia e sui tempi previsti per la riparazione: entro la prossima settimana dovrebbe essere disponibile il pezzo da sostituire.

Risolto anche il problema gas per l’Istituto Alberghiero di Le Castella ed il polo di Cutro.

Nei giorni scorsi gli studenti avevano manifestato davanti al Palazzo della Provincia (QUI) e successivamente avevano incontrato i rappresentati dell’Ente intermedio per chiedere sia l’attivazione dei riscaldamenti sia il gas necessario per poter utilizzare le cucine.

Oggi la Provincia ha avuto conferma che il gas è stato consegnato e che quindi in entrambi gli istituti i riscaldamenti potranno essere attivati e le cucine regolarmente utilizzate.