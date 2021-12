Natale 2021. Accese a Castrovillari le luminarie interpreti

Anche a Castrovillari le luci del Natale iniziano ad accendersi mentre l'Amministrazione comunale continua a chiedere, pure per le iniziative che si svilupperanno, senso di responsabilità e rispetto delle regole sanitarie anti covid, consapevole che la prudenza non è mai troppa, specialmente in un mese come dicembre, cruciale, come si sta mostrando, per la lotta alla pandemia e per i contagi che tornano a salire, facendo riflettere.

“Nonostante tutto il capoluogo del Pollino si prepara all’Avvento, osservando, in semplicità, la Tradizione.” Lo afferma l’Assessore alla Bellezza, Federica Tricarico, che comunica l’adorno delle strade ed esprime la volontà dell’Ente di accompagnare questi giorni con “manifestazioni” che guardino all’inclusione.

“Una decisione –precisa- ritenendo questo Tempo urgente di azioni verso quel bisogno diffuso che li suscita.”

“Da qui nasce la scelta di tornare ad illuminare le strade della nostra cittadina, contrariamente allo scorso anno, colpito dal problema pandemico. Inoltre quest'anno è stata illuminata anche la storica e già bellissima via Muzio Pace, con la speranza di decorare – sottolinea l’amministratrice- il prossimo anno tante altre strade e vicoli molto, importanti per Castrovillari, con lo scopo di creare un grande progetto che porti all’inclusione.”

“Auspichiamo inoltre alla collaborazione dei nostri cittadini e commercianti affinché contribuiscano- aggiunge l’Assessore Tricarico- alla realizzazione di un ambiente prettamente natalizio intriso di felicità, nei quartieri sede della loro residenza e attività. In questo modo creeremo, collaborando, un contesto colmo di allegria e gioia.”

“Non poca cosa per la nostra gente, le nostre attività, la nostra Città, il nostro Territorio e la costruzione di quel bene e bello comune che tutto abbraccia e che vuole integrare risorse, storia, tradizione e appartenenza”, conclude Tricarico.