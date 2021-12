Lite degenera a Catanzaro Lido: accoltellato un uomo

Una lite degenerata prima in aggressione e, poi, anche in un accoltellamento. È successo a Catanzaro Lido dove un 40enne, titolare di un’attività commerciale, è stato ferito con un’arma da taglio.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte nella zona dove si concentra la movida. Secondo le informazioni trapelate, l’uomo avrebbe avuto una un diverbio con altre persone e al culmine del quale è spuntata l’arma che lo ha fatto finire in ospedale. Il 40enne, fortunatamente ferito in modo non grave, è stato prontamente soccorso e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese”, dove è stato medicato. Sull’accaduto indagano i carabinieri.