Celebrata a Corigliano-Rossano la festa in onore dell’immacolata concezione

Anche a Corigliano-Rossano, nella mattinata di mercoledì 8 Dicembre 2021, è stata celebrata la festa in onore dell’Immacolata Concezione con la deposizione, grazie ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano e del Comando Provinciale di Cosenza, di una corona di fiori alla statua della Madonna Immacolata che si trova in Via Plebiscito, a pochi metri dalla centralissima Piazza Steri, nel cuore del centro storico bizantino.

All'evento, dopo la Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Bernardino presieduta da don Pietro Madeo (Parroco della Cattedrale), hanno preso parte, oltre a tanti fedeli, il Presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, Marinella Grillo, il funzionario comunale Antonio Uva, gli agenti della Polizia Municipale, il nuovo Capo Distaccamento di Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano, Diego Parma, ma anche numerosi cittadini. Presenti anche gli ex capo-distaccamento dei Vigili del Fuoco di Co-Ro: Bruno Bossio e Franco Abenante.

Emozionante la cerimonia con la deposizione della corona di fiori alla Madonna attraverso la scala aerea dei Vigili del Fuoco. Don Pietro Madeo, al termine della significativa cerimonia e dopo un momento di preghiera, ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco, il Vescovo Mons. Maurizio Aloise, l’Amministrazione comunale di Co-Ro, il Presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo per la sua presenza, la Polizia Municipale, ma anche i numerosi cittadini e fedeli che hanno preso parte all’evento religioso in città.