Maltempo in arrivo in Calabria, scatta ancora l’allerta gialla

Allerta gialla in dodici regioni per il maltempo in arrivo. Così la Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo prevede già da oggi, mercoledì 8 dicembre, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Molise e Abruzzo, in estensione, dalle prime ore di domani, giovedì 9 dicembre, a Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca, a prevalente componente occidentale, su Sicilia, Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Per questo motivo è stata valutata allerta gialla su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, su settori di Sicilia e Sardegna.