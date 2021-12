Ferrero non risponderà al gip. Legale: “Non abbiamo potuto vedere fascicolo”

Massimo Ferrero

Non risponderà alle domande dell’interrogatorio di garanzia Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria arrestato per bancarotta (QUI).



Decisione assunta in considerazione dle fatto che il legale, quanto lo stesso Ferrero, non avrebero potuto vedere il fascicolo. "L’avviso di interrogatorio fissato per giovedì alle 13:30 a Milano è stato notificato ieri alle 16 – afferma il penalista – con cancelleria del tribunale di Paola non accessibile per chiedere le copie di 17 faldoni”.

“Oggi 8 dicembre - ha aggiunto il suo difensore - il tribunale è chiuso per la festa dell’Immacolata. Domani dovremmo andare in Calabria per prendere 17 faldoni di copie, quindi arrivare a Milano confrontarci con Ferrero e farlo rispondere. È vero che gli avvocati hanno i super poteri ma non fino a questo punto e comunque non come quelli dei giudici”.