Covid in Calabria, ancora tre decessi. In 24 ore 323 nuovi casi

Tre decessi ( due a Cosenza e uno nel Vibonese) e 323 nuovi casi in Calabria. Così anche il giorno dell’Immacolata è caratterizzato da morti per o con il coronavirus e nuovi positivi, cinque in meno rispetto a ieri quando sono stati 328 (LEGGI).

È la provincia di Cosenza a registrare nel bollettino di oggi il numero più alto di positivi (+128), seguono Reggio Calabria (+122), Catanzaro (+52), Vibo Valentia (+21), mentre a Crotone non sono stati registrati casi. Dati emersi dai 4.970 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 95.450, mentre il totale dei decessi è 1.514. I guariti di oggi sono 1.559, per 88.217 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 5.719 (+161).

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie, visto che nelle ultime 24 ore sono 9 i nuovi ricoveri nei reparti per un totale di 168 pazienti (tre ricoveri a Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, un ricovero a Vibo e una dimissione nel Crotonese). In terapia intensiva si trovano invece 17 persone, con tre dimissioni nel Catanzarese. In isolamento domiciliare si trovano invece 5.534 persone (+155).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 122, per un totale di 34.132. Attualmente i casi attivi sono 2.198, di cui 52 ricoveri in reparto (+3); 5 in terapia intensiva; 2.141 in isolamento domiciliare (+28). I casi chiusi sono 31.934, di cui 31.510 guariti (+91); 424 deceduti.

Nel Cosentino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 30.340, oggi in 128. Attualmente i casi attivi sono 2.140, di cui 79 ricoveri in reparto (+3); 6 in terapia intensiva; 2.055 in isolamento domiciliare (+79). I casi chiusi sono 28.200, di cui 27.516 guariti (+44); 684 deceduti (+2). L’Asp di Cosenza scrive che “oggi si registrano 127 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 128 unità e non di 127, in quanto è stato registrato il decesso di un paziente residente in provincia di Cosenza a carico dell’Asp di Catanzaro".

Nel Catanzarese dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 12.479, oggi sono 52. Attualmente i casi attivi sono 552, di cui 25 ricoveri in reparto (+3); 6 in terapia intensiva (-3); 525 in isolamento domiciliare (+51). I casi chiusi sono 11.923, di cui 11.756 guariti (+1); 167 deceduti.

Nel Crotonese oggi non si registrano positivi, ma da febbraio sono stati 9.210. Attualmente i casi attivi sono 204, di cui 4 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 200 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono 9.006, di cui 8.885 guariti (+4); 121 deceduti.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 21, per un computo totale di 7.778. Attualmente i casi attivi sono 496, di cui 8 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 488 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 7.282, di cui 7.174 guariti (+13); 108 deceduti (+1).

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, i casi totali sono 1.551. Gli attuali positivi sono 125, di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 125 in isolamento domiciliare (-6). I guariti sono 1.376 (+6); i deceduti 10.