Castrovillari. Sold out per le visite in vigna al Rural Food Festival

È sold out alle visite in vigna in occasione della prima edizione del Rural Food Festival. L’evento di valorizzazione dell’agroalimentare del Pollino ha coinvolto quasi 100 persone nelle quattro esperienze di incontro con i produttori delle cantine Ferrocinto e Tenuta Celimarro di Castrovillari, Cantine Viola e Feudo dei Sanseverino a Saracena, Cervinago di Civita e l’Azienda vitivinicola Rizzo a Frascineto.

Il racconto del Pollino, iniziato dal vino rappresentativo del territorio e continuato in serata con il confronto tra gli attori istituzionali e la degustazione tecnica affidata alla critica enogastronomica Chiara Giorleo, continuerà nella seconda giornata dell’evento con le visite alle stalle e ai casari che sul Pollino continuano la tradizione della zootecnia di qualità.

Saranno duecento i bambini che saranno protagonisti dei laboratori esperienziali che coinvolgeranno il caseificio De Luca a Castrovillari dove si vivrà una esperienza di produzione della ricotta, mentre al caseificio Latte più di Mormanno un gruppo di giovani produrrà il primo sale. Poi l’esperienza di essere fattori per un giorno nelle stalle di Tenuta colle della Pomara e la visita al caseificio Campo delizia a Campotenese con il laboratorio sulla filiera della trasformazione del latte.

“E’ stato bello accogliere pubblico che per l’80% delle presenze nelle visite i cantina arrivava da varie parti della Calabria, con presenza lucane che hanno voluto cogliere il mood dell’evento che punta al turismo esperienziale attraverso la filiera agroalimentare di qualità – ha dichiarato l’assessore al turismo del comune di Castrovillari Ernesto Bello – Trasferire questo grande valore identitario anche ai giovani con le esperienze che iniziano domani arricchisce la nostra proposta che abbiamo costruito con tanta passione”.