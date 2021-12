Crotone. Alcolico venduto dal distributore automatico, sequestro e multa salata

Nel corso delle attività di controllo eseguite dal personale della Divisione Pasi, ovvero la Squadra Amministrativa della Questura di Crotone, con la collaborazione della Volanti, nella serata di ieri, 7 dicembre, è stato verificato un negozio che vende al dettaglio bibite tramite distributori automatici e che si trova nel centro del capoluogo.

Il servizio ha portato ad accertare che proprio il distributore presente all'interno erogasse anche bevande alcooliche di vario genere, come birre, cocktail ed altro, liberamente ed a tutte le ore del giorno, senza alcun controllo sull'età anagrafica degli acquirenti, consentendo così la vendita anche a minorenni.

Per questo il titolare sarà deferito per il reato di somministrazione di bevande alcooliche “a minori o a infermi di mente”, cioè per aver messo a disposizione della clientela un distributore automatico in grado di somministrarle senza accertare prima l'età dell'utilizzatore per il tramite di addetti o sistemi di lettura dei documenti personali.

Inoltre, è stata elevata una sanzione da 10 mila euro, dato che lo stesso distributore consentiva l’acquisto delle bevande in un orario non consentito per la vendita degli alcolici.

Il distributore in questione, pertanto, è stato immediatamente sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca ed è stata, inoltre sottoposta a sequestro amministrativo una lattina contenente un “cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli” in confezione da 250 ml e con una gradazione alcoolica di 6,5% vol.