Vaccinazioni, Occhiuto: “Convincere gli scettici, puntiamo al 95%”

"Bisogna convincere quanto più possibile gli scettici della necessità di vaccinarsi: se supereremo il 95% di cittadini immunizzati, a quel punto qualsiasi discorso sull’obbligo vaccinane non avrà più senso”. Così il govenatore Roberto Occhiuto ai microfoni di TgCom24, commentando l'andamento delle vaccinazioni in Calabria e, più in generale, i dati sul coronavirus.

"Ma l’obbligo vaccinale nel nostro Paese esiste già: i nostri figli per iscriversi e per andare a scuola devono obbligatoriamente vaccinarsi contro alcune malattie" afferma ancora Occhiuto, che si chiede: "Il Covid è o non è più pericoloso rispetto al morbillo?".

"Comunque, non ho un approccio ideologico a questo tema: se l’obbligo vaccinale dovesse essere necessario, per salvaguardare la salute dei cittadini e la nostra economia, che si faccia" conclude.