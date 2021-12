Statale 106, Perciaccante (Ance): “Bene nuovo progetto per tratto Sibari-Rossano”

“Presentandosi a distanza ridotta dalla esistente Ss 106 il nuovo tracciato risulterà attrattivo ed avrà un impatto ambientale notevolmente ridotto”. È quanto afferma in una nota il presidente di Ance Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, riferendosi al progetto del tratto tra Sibari e Rossano della nuova Statale 106.

“Si tratta di un progetto sostenibile che va a colmare un deficit infrastrutturale di un territorio altamente attrattivo e competitivo. Bene ha fatto la Regione a chiedere una integrazione al finanziamento per 350-400 milioni di euro sulla base di stime emerse a seguito delle risultanze dello sviluppo completo della progettazione” afferma. “Con questa nuova indicazione viene confermata l’idea di una strada a quattro corsie e la compatibilità al raddoppio della tratta ferroviaria”.

“Per la Calabria e la sibaritide in particolare, il nuovo tracciato si pone come una infrastruttura importante in grado di dare ossigeno all’economia del territorio che, oltre ad una spiccata vocazione agroindustriale, presenta potenzialità turistiche molto alte per la presenza di risorse archeologiche, monumentali, naturali e ambientali di assoluta rilevanza” conclude Perciaccante, invitando gli enti preposti a lavorare in sinergia.