Processo The Keys, Riitano incompatibile col carcere: passa ai domiciliari

A causa di un “grave disturbo” di natura depressiva, Giuseppe Riitano non è compatibili con il regime carcerario. È quanto stabilito da una perizia psichiatrica depositata lo scorso 24 novembre dal legale difensore Vincenzo Cicino, ed accolta in pieno dal gip Maria Cristina Flesca.

Per il detenuto era stato consigliato il trasferimento in una struttura riabilitativa o sanitaria, ma il gip ha disposo gli arresti domiciliari per l’assenza di strutture idonee.

L’operazione, denominata “The Keys” e scattata lo scorso aprile (QUI), aveva permesso di mettere in luce una sorta di presunta organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti operante nel basso ionio catanzarese: coinvolti dalle indagini 21 persone tra Soverato, Guardavalle, Montepaone, Davoli e Catanzaro, accusate anche di detenzione di armi clandestine, danneggiamento e induzione alla commissione di reati.