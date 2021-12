Maltrattamenti e violenze: già “ammonito” persevera, finisce in carcere

È stato tratto in arresto lo scorso 6 dicembre un quarantaseienne crotonese, già noto alle forze dell’ordine ed ammonito dal Questore per maltrattamenti in famiglia e violenza privata, e nuovamente denunciato alla Polizia dalla sua compagna.

Una storia purtroppo già scritta: le difficoltà della coppia, nate in seno a problemi di convivenza, erano già degenerate in condotte violente e vessatorie da parte dell’uomo, aggravate non solo dall’uso dell’alcool ma anche dal fatto che il tutto avveniva di fronte ai figli minori.

Atteggiamenti che avevano già provocato un primo ammonimento a carico 46enne, che tuttavia non si sarebbe ravveduto ed avrebbe invece proseguito nei suoi atteggiamenti violenti.

La situazione è però degenerata quando lo stesso avrebbe aggredito fisicamente la compagna a calci e pugni. A tal punto la vittima ha deciso di denunciarlo nuovamente, facendo così scattare le procedure del Codice Rosso.

In breve, gli agenti hanno potuto appurare la condotta violenta dell’uomo, arrestandolo e trasferendolo presso il carcere cittadino.