La campagna vaccinale non si ferma: hub aperti nel giorno dell’Immacolata

Anche domani, 8 dicembre, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti-covid in numerosi centri sparsi per la Calabria. Lo rende noto la Protezione Civile, invitando gli interessati a prenotarsi per evitare disagi e attese e ringraziando le Asp, le Ao ed i volontari per la collaborazione.

Gli hub vaccinali saranno aperti al pubblico non solo nei cinque capoluoghi di provincia, ma anche in diversi centri e comuni. Di seguito l'elenco completo dei centri visitabili.



Catanzaro: Davoli, Lamezia Terme.

Cosenza: San Giovanni in Fiore, Rogliano, Carolei, Rende (in contrada Dattoli ed a Quattromiglia), Lattarico, Acri, Amantea, Paola, Scalea, Castrovillari, Roggiano Gravina, Rossano, Corigliano, Cariati, Trebisacce, Crosia, Cassano all'Ionio.

Crotone: Mesoraca, Cirò Marina.

Vibo Valentia: Serra San Bruno, Ricadi, Dasà, Filadelfia.

Reggio Calabria: Scilla, Taurianova, Monasterace, Siderno.