Neve e venti freddi: Protezione Civile conferma allerta gialla in Calabria

L'imbiancata dell'Immacolata ci sarà: ne è certa la Protezione Civile calabrese, che ha diramato per domani, 8 dicembre, una allerta gialla su tutto il territorio regionale. Le zone montane più alte sono già state imbiancata da nevicate iniziate nei giorni scorsi, mentre a partire da questa notte è atteso un netto peggioramento metereologico che poterà la neve anche a quote di pianura e di fondo valle.

Tutta colpa di una perturbazione artica proveniente da Nord, e che già da questa mattina ha interessato le regioni centro-settentrionali: entro domani la perturbazione colpirà anche il Sud e le Isole, portando non solo neve ma anche precipitazioni sparse e forti venti. In Calabria coinvoli i settori montani, dove non sono esclusi fenomeni più intensi come grandinate e mareggiate lungo le coste esposte.