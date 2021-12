Danneggia attività commerciale a Schiavonea ed aggredisce i Carabinieri: arrestato

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Corigliano-Rossano: un quarantenne di nazionalità marocchina si è introdotto in un negozio nella frazione di Schiavonea, e, senza un apparente motivazione, ha iniziato a distruggere i suppellettili ed a danneggiare quanto gli capitava sotto mano.

Un raptus di follia che ha costretto i titolari a reagire, riuscendo ad allontare l’uomo e ad allertare i Carabinieri. Prontamente intervenuti, i militari hanno facilmente individuato il soggetto, che non si è mostrato affatto collaborativo: nel tentativo di avvicinarlo per l’identificazione, questo ha iniziato a colpire con calci e pugni i due militari, che sono comunque riusciti ad immobilizzarlo e renderlo inoffensivo.

Pur non essendo chiaro il motivo della sua violenza, una cosa è certa: dopo le formalità di rito, è stato trasferito per direttissima in carcere a Castrovillari, con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.