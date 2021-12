Covid, il punto della situazione nel crotonese. Sperlì (Asp): “Criticità ad Isola e Savelli”

Domenico Sperlì

Ha fatto il punto della situazione sul fronte Covid 19 il commissario dell’Asp di Crotone, Domenico Sperlì, stamattina nella sala della biblioteca dell'ospedale, a margine della presentazione di un progetto sul gioco d’azzardo.

Sperlì ha sottolineato la necessità che si arrivi ad aumentare la percentuale dei vaccinati che già è all’82% a livello provinciale, con punte superiori al 90% tra le persone anziane.

Ha ricordato che sono stati riattivati i quattro centri vaccinali, due in città, di cui uno dell’Asp e l'altra presso la Croce rossa, e da altri due sul territorio, a Cirò Marina ed a Mesoraca. Ed ha inoltre annunciato la collaborazione con i medici di base, per poter vaccinare anche le persone che non possono muoversi, a domicilio, fornendo le necessarie dosi di vaccino.

Segnata la situazione di criticità a Savelli (dove sono state effettuate oltre 300 vaccinazioni) ed Isola Capo Rizzuto, dove il team mobile dell'Asp è intervenuto per le vaccinazioni, insieme a quello dell’esercito. Sperlì ha invitato tutte le forze in campo contro la pandemia a fare sinergia per poter dare una risposta migliore a questa condizione di emergenza e per raggiungere l'obiettivo comune.

Ha annunciato, poi, la collaborazione con i pediatri e le scuole per avviare, dal 15 dicembre, anche la campagna di vaccinazione dei ragazzi, che a suo dire è altrettanto importante. Altro annuncio fatto, infine, è che per i prossimi due fine settimana sarà possibile vaccinarsi, compreso anche l’8 dicembre: preferibilmente con le prenotazioni, ma eventualmente anche senza.