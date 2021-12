Condizioni precarie: Vigili del Fuoco in protesta all’Aeroporto di Crotone

Sit in stamattina delle sigle sindacali dei Vigili del Fuoco di Crotone, Cgil, Cisl e Uil e sindacato autonomo Conapo, nel piazzale dell'aeroporto di Crotone per protestare contro lo stato in cui si trovano i locali che ospita i loro colleghi. In particolare lamentano delle infiltrazioni fognarie provenienti dal secondo piano che hanno interessato il piano sottostante in cui si trovavano i locali della mensa e delle cucine.

Proprio per tali infiltrazioni, detti locali sono stati inibiti all’utilizzo. Lamentata, poi, anche il mancato funzionamento di bagni e docce, che rendono la situazione dei Vigili del Fuoco allo scalo, non più sopportabile. Tra le lamentele, anche il servizio di pulizia dei locali che non avrebbero la frequenza ottimale, la qual cosa contribuisce ai forti disagi degli operatori dei Vigili del Fuoco all’interno dell’aeroporto.

Nei due turni da dodici ore, uno diurno e l'altro notturno, le sigle sindacali che hanno lamentato la mancanza di riscaldamenti dei locali ed in generale condizioni non ottimali degli stessi. Chiedono alla Sacal, società di gestione dello scalo, che dovrebbe occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, interventi immediati per rendere i locali quantomeno dignitosi.

Denunciano il fatto che, nonostante gli impegni presi in Prefettura in un apposito tavolo tecnico alla presenza di Enac, Sacal non sia mai intervenuta, se non con interventi tamponi, e la situazione si ripresenta con frequenza. Chiedono, poi, l'intervento delle istituzioni, per sollecitare la stessa società di gestione aeroportuale a porre rimedio alla situazione, avvertendo che, in caso di mancati interventi, si arriverà allo sciopero.

Sciopero che, di fatto, porterebbe al blocco completo dello scalo aeroportuale. Proprio per evitarlo, le sigle sindacali hanno inteso manifestare per cercare di trovare risposte alle loro giuste istanze.