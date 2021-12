Era diventato luogo di ritrovo abituale di pregiudicati: licenza sospesa a bar di Botricello

Rimarrà chiuso per i prossimi 15 giorni un noto bar a Botricello, divenuto luogo di ritrovo abituale di pregiudicati gravati da numerosi e pesanti precedenti penali. Lo ha deciso il Questore di Catanzaro, e questa mattina i Carabinieri della locale stazione hanno notificato la sospensione della licenza.

L’attività, nata da diverse segnalazioni, ha permesso di evidenziare come l’attività fosse divenuta una sorta di centro di aggregazione per numerosi pregiudicati: frequentazioni che, in alcuni casi, è stata il preambolo per la fatti di rilevanza penale, nonché di danni ad alcuni residenti.

Condizione che ha rappresentato e rappresenta, secondo il Questore, un significativo pericolo per l’ordine pubblico. Da qui la decisione di sospendere la licenza di somministrazione alimenti e bevande per 15 giorni, in ottemperanza all’articolo 100 del Tulps.