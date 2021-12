Covid-19, Iss: anche in Calabria un caso di variante omicron

La variante Omicron è sbarcata anche in Calabria. Lo ha fatto sapere Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, sentito in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il super Green pass e l‘obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative.

Al momento nel nostro paese “ci sono 11 sequenze confermate di variante Omicron e altre in fase di valutazione in più regioni. I casi confermati sono persone transitate attraverso il Sudafrica o contatti stretti di persone che hanno fatto viaggi in Sudafrica”.

Come emerge dalla piattaforma ICoGen, sette sono del cluster in Campania; uno di in un paziente in provincia di Bolzano e altrettanti in pazienti in Veneto, Sardegna e Calabria.