Crotone. Tornano due appuntamenti: la Festa dell’Immacolata e la Festa di Santa Lucia

Tornano a Crotone due appuntamenti della tradizione: la Festa dell’Immacolata e la Festa di Santa Lucia. Eventi che, inseriti nel cartellone degli eventi natalizi promossi dal Comune di Crotone, sono stati promossi con la collaborazione con Confcommercio, Cna, Confesercenti, Federazione Italiana Venditori Ambulanti e del Comitato Stemma Carlo V.

Oggi, in occasione dell’Immacolata, dalle 9 fino alle 21 gli stand in piazza Lea Garofalo ospiteranno specialità e dolci natalizi, prodotti di gastronomia e prodotti tipici della tradizione calabrese. Non mancheranno momenti di animazione e di coinvolgimento dedicati in particolare ai bambini.

Via Poggioreale ospita il 13 dicembre, sempre dalle 9 alle 21 la “Festa di S. Lucia”. Anche in questo caso di tratta di un ritorno alla tradizione, ad una festa particolarmente sentita dai crotonesi. Stand anche in via Poggioreale con prodotti natalizi, gastronomia, degustazione ed animazione.