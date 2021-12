San Pietro Apostolo, il cane Collins scova la marijuana a casa di un 28enne

Il fiuto di Collins non sbaglia: il cane antidroga in forza al Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia ha infatti scovato a casa di un 28enne di San Pietro Apostolo 23 grammi di marijuana.

Nel corso di un controllo, l’uomo ha consegnato spontaneamente ai militari sette grammi di marijuana suddivisa in tre dosi.

Tuttavia l’attenzione del carabinieri a quattro zampe si è spostata verso la cantina nel sottoscala. Qui, tra una scaffalatura, è stato ritrovato un barattolo in vetro, avvolto ermeticamente nella pellicola trasparente da cucina; all’interno c’erano i 23 grammi di “erba”.

Per di più, i Carabinieri hanno sequestrato del materiale per il confezionamento, anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante, custodito in un borsellino rosso e nascosto tra la stessa scaffalatura della cantina.

Il 28enne dovrà rispondere ora del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.