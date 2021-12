Incidente sull’A2, tir pieno di agrumi si ribalta sulla strada. Due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo Sibari-Firmo.

Un tir adibito al trasporto di agrumi e due vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Il mezzo pesante si è ribaltato sulla sede stradale, facendo cadere le casse piene di agrumi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che, con il supporto di una autogrù della sede centrale, hanno sollevato il tir e hanno consegnato i feriti al personale del 118 che, dopo le prime cure, li hanno trasferiti in ospedale. I pompieri hanno inoltre messo in sicurezza tanto l’area quanto i mezzi coinvolti.

Lo svincolo è rimasto chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul luogo è inoltre intervenuta la polizia stradale per gli adempimenti del caso e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.