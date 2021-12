Crotone. Tenta di disfarsi di 78 grammi di hashish, arrestato

È stato “pizzicato” mentre tentava di disfarsi di un panetto di hashish e per questo un 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di un controllo su corso Messina, a Crotone, il personale delle Volanti della questura locale ha notato il ragazzo che, alla vista delle pattuglie, ha cambiato direzione evidentemente per eludere il controllo ed è poi entrato nell’androne di un condominio dove si è disfatto di un involucro di cellophane.

La scena è stata seguita dagli agenti che hanno recuperato il panetto e fermato il 22enne. Dopo averlo identificato, si sono diretti nella sua abitazione per procedere a una perquisizione domiciliare, al termine della quale è stata trovata una dose di stupefacente dello stessa tipologia di quello gettato a terra dal giovane.

Dall’esame della sostanza la stessa è risultata essere un panetto di hashish dal peso di 78 grammi mentre la dose rinvenuta nell’abitazione era dello stesso stupefacente e del peso di poco più di mezzo grammo.

Per il 22enne inevitabili le manette e poi l’accompagnamento a casa in attesa dell’udienza per direttissima che si è celebrata ieri, 6 dicembre.

L’arresto è stato così convalidato e il giovane è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia. Nei suoi confronti è stata inoltre disposta la sospensione del reddito di cittadinanza.