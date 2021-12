Comune di Crotone: pubblicato avviso per nomina componente della Consulta delle Politiche Sociali

L'Amministrazione Comunale di Crotone intende acquisire manifestazioni di interesse alla nomina a componente della "Consulta delle Politiche Sociali e qualità della vita" della Città di Crotone, istituita ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale con Regolamento comunale della "Consulta politiche sociali e qualità della vita", approvato con deliberazione della Consiglio Comunale

La "Consulta delle Politiche sociali e qualità della vita" – si legge in una nota dell’Ente - si configura come organismo consultivo e propositivo in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell'Amministrazione Comunale in campo sociale e ambientale (inteso come attuazione di interventi che possano migliorare la qualità della vita delle persone e del territorio).

La Consulta rappresenta dunque un'importante sede di confronto e scambio di informazioni – prosegue il comunicato - tra soggetti aventi scopi di tutela del benessere sociale, con sede nel territorio comunale o operanti su di esso. In particolare la Consulta individua come principale ambito di discussione i seguenti temi: tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevenzione e reinserimento sociale (tossicodipendenza, alcolismo, ex detenuti), violenza di genere, pari opportunità, disabilità, migranti, senzatetto, povertà, anziani e disagio sociale.

Può presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla Consulta ogni associazione, gruppo, ente, con sede nel territorio comunale o che operi nel territorio comunale, attiva da almeno cinque anni e che risulti essere operativa, con gestione diretta di progetti e/o servizi negli ultimi tre anni.

La domanda va inoltrata entro il 20 gennaio 2022.Avviso e modello di domanda sono pubblicati sul sito dell'Ente