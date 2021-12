Missione della Commissione antimafia a Reggio, Morra: “Lo Stato deve ancora arrivare in Calabria”

Nicola Morra

Il presidente della, Nicola Morra, è giunto a Reggio Calabria per la prima giornata di audizioni che l'organismo ha tenuto nella Prefettura.

"Con i componenti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica abbiamo rilevato quanto sia necessario investire in Calabria non solo sul piano della repressione della criminalità organizzata, ma soprattutto in termini di Stato”. Ha affermato Morra, che ha poi aggiunto: “Perché quando lo Stato è assente altri poteri gli subentrano. Forse lo Stato qui ancora deve arrivare".

"Il bilancio delle audizioni - ha aggiunto Morra - è in fieri perché dobbiamo farne altre importanti. Oggi con tre rappresentanti della stampa, Michele Albanese, Lucio Musolino e Alessia Candito, abbiamo avuto modo di ragionare su questioni fondamentali per la Calabria".

La Commissione ha sentito, inoltre, il prefetto Massimo Mariani, i vertici delle forze dell'ordine ed il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale, Gianluigi Scaffidi.

Una seconda giornata di audizioni è prevista per domani, martedì 7 dicembre, sempre in Prefettura a Reggio Calabria. L’intera mattinata sarà dedicata alle audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Nel pomeriggio, saranno auditi il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Mariagrazia Lisa Arena; il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni; il Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis; il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Maria Infantino.