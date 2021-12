Comune Crotone. La Consigliera Passalacqua neo presidente della III Commissione Consiliare Permanente

Nel corso della riunione che si è tenuta questa sera presso la Casa Comunale è stata eletta neo presidente della III Commissione Consiliare Permanente (Politiche per la Salute, Politiche Sociali e Socio – Sanitarie, Politiche Assistenziali, Sicurezza, Quartieri, Viabilità e Traffico, Emigrazione e Immigrazione) la consigliera comunale Antonella Passalacqua.

Nel corso della stessa riunione è stata eletta quale vice presidente la consigliera comunale Alessia Lerose.

“Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami. Continuerò a lavorare, come ho già fatto quale componente della commissione, con lo stesso impegno insieme e in sinergia con gli altri componenti della commissione in settori delicati, nell’interesse della comunità cittadina e delle fasce più deboli” dichiara la neo presidente Passalacqua.