Aule fredde e fuochi spenti per la mancanza di gas: protestano gli studenti dell’alberghiero

Protesta questa mattina davanti alla sede della provincia di Crotone per gli studenti dell'istituto alberghiero di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, una delle scuole che in questi anni ha ottenuto diversi riconoscimenti.

Una nutrita delegazione, con dei cartelli in mano con le scritte “Pinguini non siamo, per questo ci lamentiamo” e “termosifoni spenti, istituzioni assenti, ma a pagare sono sempre gli studenti”, ha fatto sentire la propria voce ed è stata ricevuta nella sede dell'ente intermedio.

I problemi esposti si possono sintetizzare nella mancanza di fornitura di gas, con i problemi che ne derivano, sia per il mancato funzionamento dei riscaldamenti, sia per consentire loro di fare le attività in cucina previste dai corsi scolastici.

Non è certo la prima volta che gli studenti protestano per questi problemi, tanto che, come hanno sottolineato i rappresentanti degli studenti, è ormai tradizione ogni anno fare una manifestazione davanti alla provincia per risolvere le problematiche.

Hanno, poi, sottolineato le difficoltà che si trovano a vivere quotidianamente, sia per le aule fredde, che non consentono di stare all'interno senza problemi, sia per le stesse attività scolastiche, molto limitate a causa della mancanza del gas.

Inoltre, hanno ribadito che, proprio a causa della cronicità di questi problemi e delle mancate risposte della Provincia, quest'anno l'istituto alberghiero ha fatto registrare un calo degli iscritti, nonostante le alte professionalità esistenti al suo interno.

Gli studenti, poi, hanno spiegato che la decisione di scendere a Crotone per protestare è dovuta anche alle mancate risposte ricevute alle numerose chiamate telefoniche alla sede della Provincia, che non ha saputo fornire risposte concrete.

Altro aspetto evidenziato dagli studenti che hanno manifestato è che il significato della loro protesta deve essere inteso nel senso di migliorare la scuola e non di voler creare problemi, anche perché chiedono un diritto che in altre realtà appare scontato.