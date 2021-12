Covid: in Calabria contagi stabili (+224) ma aumentano i ricoveri

È lunedì ma il numero dei contagi da Covid-19 in Calabria è stabile. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 224 (ieri erano 226) e sono stati scoperti con i 2.435 tampini effettuati e processati.

Purtroppo nella nostra regione anche due decessi, uno nel reggino e uno nel cosentino, e le ospedalizzazioni continuano a salire.

Oggi il numero più alto di casi si registra nel Reggino, dove i positivi sono 140, seguono Catanzaro (+37), Vibo Valentia (+26), Crotone (+11), Cosenza (+9), mentre i positivi tra i residenti fuori regione solo un caso.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 94.799 e 1.509 i decessi. I guariti di oggi sono 134, per un totale di 87.885 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 5.405 (+88).

Come annunciato, aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 152 persone (+6), di cui 2 nuovi ricoveri a Catanzaro, 2 nel Cosentino e 2 nel Reggino, .n terapia intensiva si trovano invece 20 pazienti, con un ricovero nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano 5.233 (+81) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 33.863 (+140), mentre i casi attivi sono 2.086 Di questi: 2.37 in isolamento, 44 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 31.353 i guariti e 424 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 30.122 (+9), mentre i casi attivi sono 1.991. Di questi, 1.909 sono in isolamento, 77 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27450 guariti, 681 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.388 (+37), mentre i casi attivi sono 494. Di questi, 465 in isolamento, 19 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 11.727 i guariti e 167 decessi. L' Asp di Catanzaro comunica: "Oggi 38 positivi di cui 1 fuori regione".

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 9.191 (+11) mentre gli attivi sono 220, di cui 216 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.851 i guariti e 120 i deceduti.

Nell vibonese, infine, i casi covid salgono 7.724 (+26) mentre gli attivi sono 478. Di questi: 470 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. I casi chiusi sono 7246, di cui 7139 guariti, 107 deceduti.

Per quanto riguarda il setting dei fuori regione i casi totali sono 1.511 (+1). Gli attuali positivi sono 136. I guariti sono 1.365; i deceduti 10.