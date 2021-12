Reggio Calabria, beccata a rubare dalla cassaforte: scarcerata poco dopo l’arresto

È una vicenda poco chiara quella che vede protagonista una quarantacinquenne di Reggio Calabria, F.S., arrestata e scarcerata nel giro di poche ore. La donna, che a causa della pandemia aveva perso il lavoro, aveva iniziato ad effettuare delle pulizie in alcuni appartamenti, ma sarebbe stata colta sul fatto mentre apriva una cassaforte.

A lanciare l’allarme il proprietario di un’abitazione dove la donna ha prestato servizio: questo si è reso conto che nel giro di pochi mesi erano svaniti nel nulla circa 22 mila euro, custoditi in contanti in una cassaforte. Piazzata una telecamera nascosta, è stata immortalata la donna delle pulizie che preleva la chiave ed apre lo sportellino.

Immediata la chiamata al 112, ma una volta giunti sul posto i Carabinieri hanno ascoltato la versione della donna: a suo dire questa non stava rubando, ma al contrario stava restituendo circa 7 mila euro sottratti in precedenza. La stessa avrebbe dichiarato di non sapere nulla dei restanti 15 mila euro scomparsi.

Trasferita per direttissima in carcere dal pm, gli avvocati difensori della quarantacinquenne hanno ottenuto il rilascio immediato in attesa del processo.