Crotone, l’albero di Natale sarà realizzato da Confcommercio e associazioni di categoria

“Siamo consapevoli di quanto la pandemia sia stata destabilizzante per un sistema produttivo, come quello locale, già sostanzialmente penalizzato da ritmi di crescita e di sviluppo molto rallentati. In un tale contesto è apparso quanto mai opportuno, da parte di Confcommercio Crotone, suggerire ed indirizzare l’attività amministrativa verso strategie idonee ad incidere sulle relazioni tra gli operatori economici ed i consumatori, ponendo in stretta connessione l’esperienza di acquisto con una città animata, viva, in cui la rete commerciale rappresenta un elemento vitale e strutturale per l’intera comunità”.

Queste le parole usate dal presidente di Confcommercio Crotone, Antonio Casillo, che annuncia per domani (7 dicembre) l’allestimento di un albero di Natale in Piazza Pitagora.

“È con questo spirito positivo e propositivo nei confronti dell’amministrazione locale, che Confcommercio si è resa promotrice del progetto di animazione del Natale a Crotone, coinvolgendo le altre associazioni partner, al fine di sostenere la tanto desiderata ‘ripresa’ economica e produttiva della nostra città, partendo proprio dal periodo natalizio, che si configura maggiormente adatto ad incentivare i consumi in un’atmosfera di festa ed eventi attrattivi” conclude Casillo. Hanno partecipato all’installazione delle luminarie e dell’albero anche Cna, Confesercenti e Feninprese.

“In un momento così delicato abbiamo, come al solito, fornito il nostro contributo, facendoci carico della gestione finanziaria ed organizzativa delle attività destinate da Fincalabra alle associazioni categoria come ristoro a seguito delle restrizioni subite in emergenza covid” conclude a latere Giovanni Ferrarelli, direttore di Confcommercio Calabria. “I cittadini e le imprese della nostra città hanno il diritto di vivere un Natale di fiducia, speranza e ritorno, per quanto possibile, alla normalità e Confcommercio Crotone continuerà ad adoperarsi affinché questo accada”.