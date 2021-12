Cassano, successo per la riapertura del teatro

Riapertura del Teatro Comunale col botto. La serata di domenica 5 dicembre, organizzata dall’amministrazione comunale della Città di Cassano All’Ionio, guidata dal sindaco Gianni Papasso, sia per un “rapporto”, durante una conferenza stampa, sui primi “Due anni di appassionato lavoro per la rinascita e il rilancio di Cassano-Sibari”, sia per procedere, dopo venti mesi circa, dovute alle ristrettezze causate dalla pandemia da Covid-19, alla riapertura del Teatro Comunale con il pubblico in presenza, ha riscosso grande successo.

Come da programma, la serata, inizialmente è stata caratterizzata dal simbolico taglio del nastro, davanti al sipario, affidato a Stefania Cersosimo, del Centro Diurno “Sibari Solidale”, insieme al primo cittadino e all’assessore alle politiche sociali Fasanella, per inaugurare la piattaforma elettromeccanica che dalla platea porta al palcoscenico, che segna l’abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire l’accesso e la fruizione alle persone speciali, ai disabili, considerata la conformazione del teatro.

Ma, nell’occasione, è stata data comunicazione che nel periodo di lockdown, anche altri interventi migliorativi sono stati eseguiti sulla struttura, come i lavori di efficientamento energetico, la sostituzione della moquette del primo livello dei palchi, la sostituzione della pavimentazione in tessuto ignifugo del secondo livello, il rivestimento delle pareti del foyer e della scala interna d’accesso ai palchi per igiene e decoro, la pulizia e sanificazione di tendaggi, mantovane, reggi gomiti, delle quinte e del sipario mediante l’utilizzo di apparecchi a vapore, la lucidatura dei parapetti in ottone, del parquet e del palcoscenico con l’utilizzo di prodotti specifici, nonché l’igienizzazione di tutti i servizi igienici e la pulizia e lucidatura del lampadario centrale e di tutte le applique presenti.

A seguire, l’appuntamento festoso, è stato impreziosito dalla brillante performance artistica del noto comico e cabarettista, Uccio De Santis, che per circa due ore di spettacolo ha deliziato il pubblico del teatro che in segno di gradimento e partecipazione gli ha tributato scroscianti e continui applausi. Viva e sentita soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, svoltasi nel sommo rispetto del protocollo anti Covid-19, è stata espressa dal sindaco Gianni Papasso.