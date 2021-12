Covid, Sebastiani (Cnr): “Possibile zona gialla in Calabria prima di Natale”

Si prospetta un Natale in zona gialla per almeno altre tre Regioni italiane, nella speranza che le restrizioni (ed i contagi) non aumentino. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, anche il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani prospetta l'ingresso della Calabria in zona gialla, forse già a partire dalla prossima settimana. Un'affermazione ponderata, basata esclusivamente sui modelli matematici e sull'aumento dei vari indici di criticità.

Se l'obbligo di mascherina all'aperto ed il rafforzamento del green pass, provvedimenti in vigore da oggi (LEGGI), non sortiranno effetto sui contagi e sui ricoveri, i dati peggioreranno prima delle festività. In caso contrario è proprio il matematico a ritenere plausibile un cambio di colore più graduato, che non avverrà prima delle festività.

Tale condizione non riguarderebbe solo la Calabria, ma anche il Veneto e la Lombardia, ai quali si aggiungono anche Marche, Emilia-Romagna e Liguria come osservate speciali. Attualmente, la zona gialla interessa solo il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.