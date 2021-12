Terremoto, lieve scossa registrata nella notte

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi questa notte, poco a largo dalla costa di Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Attorno alle 5 del mattino l'evento sismico - di magnitudo 2 - non pare che la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, e vista la scarsa intensità non si registrano danni.

Si tratta del secondo evento sismico registrato al largo delle coste calabresi negli ultimi due giorni. Nella notte del 5 dicembre infatti è stata registrata un'altra scossa, sempre di magnitudo 2, a largo di Reggio Calabria, nel bel mezzo dello stretto.