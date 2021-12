Trebisacce, scoppia incendio in abitazione: una vittima

Un violento incendio ha coinvolto un'abitazione privata a Trebisacce: le fiamme sono scoppiate nella notte di sabato, e purtroppo sono costate la vita all'unico residente dello stabile, un metalmeccanico in pensione rientrato in Calabria dopo anni di lavoro all'estero. Ad accorgersi del rogo, un vicino di casa che ha tentato subito di soccorrere l'anziano, allertando i soccorsi.

Giunti rapidamente sul posto, però, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo del malcapitato avvolto dalle fiamme. Domato l'incendio, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso: l'incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito, ma non si esclude l'ipotesi di un focolare domestico creato proprio dall'anziano per riscaldarsi, estesosi poi nel corso della notte. Le indagini sono ancora in corso.