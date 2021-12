Regionali. Candidato 5stelle presenta ricorso contro l’elezione di Amalia Bruni

Amalia Bruni

Non si sono ancora esaurite le polemiche a seguito delle elezioni regionali in Calabria. A distanza di oltre due mesi dal voto, il candidato del Movimento 5 Stelle nel colleggio sud, Annunziato Nastasi, ha presentato un ricorso presso il Tribunale di Catanzaro contro l'elezione di Amalia Bruni.

Secondo l'esponente pentastellato la Bruni avrebbe violato il termine per l'aspettativa di due giorni, e sarebbe ineleggibile - sempre secondo il candidato - per via del suo "ruolo apicale" presso l'Asp di Catanzaro.

La legge elettorale prevede che il candidato a presidente non eletto prenda il posto dell'ultimo eletto nella coalizione, posto che dunque sarebbe spettato a Nastasi, con le sue 2.871 preferenze.

Sull'eventuale ineleggibilità della leader dell'opposizione si esprimerà adesso il Tribunale di Catanzaro, che ha fissato la prima udienza per il prossimo 19 gennaio.