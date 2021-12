Allarme Covid: da lunedì prossimo obbligo di mascherine all’aperto in tutta la Calabria

Roberto Occhiuto

Da lunedì prossimo, 6 dicembre, in Calabria vigerà l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto mentre per la popolosa cittadina di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, scatterà la “zona arancione”.

A deciderlo è stato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dopo l’aumento significativo di contagi da Covid-19 registrati in Calabria negli ultimi giorni (QUI), ed anche nelle ultime 24 ore (QUI).



Il governatore si è detto difatti preoccupato non solo per l’incremento delle infezioni quando anche per conseguenzialmente è tornata a salire anche la pressione sulla rete ospedaliera regionale.

Una preoccupazione dovuta anche al fatto che avvicinandosi i giorni di festa ci si attende che le città della Calabria siano piene di persone impegnate negli acquisti pre-natalizi e subito dopo per festeggiare il Natale e il Capodanno.

“Si moltiplicheranno, insomma, le occasioni di assembramenti, e il virus purtroppo in uno scenario di questo tipo potrebbe diffondersi con ancora più facilità” afferma Occhiuto annunciando che entro stasera firmerà quindi un’ordinanza con la quale disporrà l’obbligo per tutta la popolazione dai 12 a salire di indossare la mascherina, anche all’aperto, e su tutto il territorio regionale.

“Una misura che ritengo necessaria, per tentare di arginare i contagi. Renderemo disponibili le scorte di mascherine contenute nei magazzini della Regione per i Comuni che ne avessero necessità”, ha ribadito il presidente della Giunta.

Sempre nelle ultime ore, poi, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha fatto pervenire al governatore una richiesta formale di attivazione della cosiddetta “zona arancione” per il comune di Isola di Capo Rizzuto.

Occhiuto firmerà pertanto anche questa ordinanza che entrerà in vigore sempre dal 6 dicembre e durerà fino al prossimo 16 di dicembre.

Parallelamente a questa misura, già da stamattina il governatore ha inviato nel comune crotonese gli uomini della struttura commissariale del generale Figliuolo, per accelerare in modo mirato la vaccinazione.

Da domani, domenica 5 dicembre, verrà aperto, presso il centro anziani di Isola, in Piazza del Popolo, un centro di vaccinazione temporaneo gestito dal team mobile della Difesa, al quale si potrà accedere dalle 10 alle 19 senza bisogno di alcuna prenotazione.

“Correre sulle vaccinazioni è l’unica strada che abbiamo per combattere il Covid e salvaguardare così gli spazi di libertà conquistati con tanta fatica negli ultimi mesi”, ha concluso il presidente Occhiuto.