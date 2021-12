Covid, il virus torna a correre: 456 nuovi casi, tasso di positività oltre il 7%

Si fa sempre più delicata la situazione dei contagi da coronavirus in Calabria. Dopo il boom dei giorni scorsi – nell’ultima settimana siamo passati dai 200 ai 300 casi giornalieri di media – ecco che l’odierno bollettino segna un nuovo, importante e preoccupante aumento: registrati nelle ultime 24 ore 456 nuovi casi e, purtroppo, 2 vittime. Un dato reso ancora più grave dall’aumento dei ricoveri, oramai al limite della soglia che potrebbe determinare un cambio di colore.

La maggior parte dei contagi si registra nella provincia di Cosenza (+213), seguita dalle province di Reggio Calabria (+159), di Catanzaro (+39), di Crotone (+28) e di Vibo Valentia (+16), mentre i restanti casi si registrano da altra Regione o Stato (+1). Processati complessivamente 1 milione e 457.606 tamponi (+6.490), mentre il tasso di positività sale al 7,03%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Esplodono i casi nel cosentino, dove i positivi riscontrati raggiungono quota 30.056 (+213), mentre i casi attivi sono 1.960. Di questi, 1.880 sono in isolamento, 74 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.417 guariti e 679 decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 33.608 (+159), mentre i casi attivi sono 1.984. Di questi: 1.938 in isolamento, 42 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 31.201 i guariti e 423 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.343 (+39), mentre i casi attivi sono 473. Di questi, 448 in isolamento, 15 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.704 pazienti e ne sono deceduti 166.

Nel crotonese, i casi riscontrati salgono a 9.178 (+28) mentre gli attivi sono 228, di cui 225 in isolamento domiciliare e 3 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.830 i guariti e 120 i deceduti.

Nell vibonese, infine, i casi covid salgono 7.652 (+16) mentre gli attivi sono 429. Di questi: 422 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 7.116 i pazienti guariti e 107 i deceduti