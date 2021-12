Crotone, scoperta costruzione abusiva: scattano denuncia ed ordine di demolizione

Una costruzione completamente abusiva è stata individuata dagli agenti della Polizia Locale di Crotone in località Margherita Sottana, durante una attività di controllo del territorio. Gli agenti, percorrendo Via delle Conchiglie, hanno deciso di effettuare degli accertamenti dopo aver notato un manufatto ancora in costruzione.

Si tratta di un fabbricato di circa 80 metri quadri realizzato in muratura, di un solo piano e già ricoperto con un tetto in legno e tegole. È bastato una semplice verifica per far emergere che l’intera costruzione era avvenuta in totale assenza di permessi, e dunque in maniera completamente abusiva.

Gli agenti hanno dunque posto i sigilli al manufatto, ponendolo sotto sequestro. È stato anche denunciato un sessantaduenne del posto in qualità di proprietario del terreno e committente dei lavori. Notificato l’ufficio tecnico comunale che dovrà disporre una ordinanza di demolizione.