Processo Inter Nos, 26 rinviati a giudizio: c’è anche l’ex consigliere Paris

Nicola Paris

È stato chiesto il rinvio a giudizio per Nicola Paris, ex consigliere regionale rimasto coinvolto nell’inchiesta Inter Nos svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Accusato di corruzione, l’esponente dell’Udc è stato arrestato nell’agosto scorso.

Secondo quanto ricostruito, Paris avrebbe tentato di avvicinare l’ex presidente facente funzioni della regione, Nino Spirlì, al fine di sollecitare il rinnovo contrattuale di un direttore dell’Asp di Reggio Calabria, Giuseppe Corea: il suo aiuto sarebbe servito ad agevolare le imprese vicine al clan dei Serraino, che avrebbero dunque ottenuto con estrema facilità appalti e lavori.

La Dda ha chiesto il rinvio a giudizio per 26 soggetti, ritenuti far parte di una vera e propria associazione a delinquere “finalizzata alla commissione indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione”.