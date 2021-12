Stretta sulla movida in provincia di Reggio, chiuse tre attività commerciali

Sono tre le attività chiuse nella provincia di Reggio Calabria. I carabinieri, con i colleghi del Nipaaf, hanno effettuato diversi controlli nella provincia per verificare la regolare somministrazione di alimenti e bevande oltre che il possesso del green pass.

I militari hanno riscontrato diverse violazioni, e per questo hanno sanzionato i gestori che stavano esercitando l’attività di ristorazione senza alcuna autorizzazione.

A Seminara, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità in un negozio, dal momento che hanno scoperto che titolare non era in possesso della documentazione attestante la regolare attività commerciale, risultata abusiva e priva di Scia anche sanitaria. A seguito della contestazione è stata emessa un’ordinanza comunale con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività.

A Bovalino, invece, i militari, intervenuti in una ditta commerciale, hanno appurato l’attività di bar e attività commerciale con fini di lucro, oltre che la mancanza della preventiva comunicazione di SCIA. Ordinata anche in questo caso, la chiusura immediata.

Caso analogo anche a Taurianova, dove sempre tramite ordinanza comunale, è stata disposta la cessazione immediata di un’attività di commercio svolta abusivamente.