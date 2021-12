Catanzaro, verso l’obbligo della mascherina all’aperto

Obbligo di mascherina all’aperto a Catanzaro. Il sindaco del capoluogo di regione, Sergio Abramo, ha infatti annunciato l’ordinanza con la quale ha disposto l’obbligo del dispositivo nelle aree e nei giorni interessati dagli eventi programmati per l’iniziativa “Sarà tre volte Natale” e nelle altre zone individuate in sinergia con le forze dell’ordine e la Prefettura.

Per il primo cittadino “il Covid è ancora un pericolo e bisogna stare attenti”, da qui la decisione dell’obbligo, assunto inoltre in altre città italiane e adesso anche a Catanzaro, dove per Abramo è opportuno introdurle.