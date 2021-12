Corigliano – Rossano: in un armadio della camera da letto 30 grammi di marijuana. Arrestato

Aveva 30 grammi di marijuana in un armadio della camera da letto. Per questo motivo un 34enne di Corigliano Rossano con diversi precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacente.

È successo nel corso di una perquisizione domiciliare condotta dai militari di Corigliano Scalo. Il 34enne è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Alessandro D’Alessio, l’arrestato è stato liberato.