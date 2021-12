Catanzaro. Marijuana in casa, nello scooter e in un capanno: arrestato presunto pusher

Aveva suddiviso la marijuana in dosi e l’aveva nascosta in casa, nello scooter e in campagna. Tuttavia un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto e arrestato per detenzione illegale di stupefacenti ai fini di spaccio.

È successo a Catanzaro Lido, dove i militari hanno trovato l’uomo in possesso di 68 grammi di marijuana suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

Ancora prima che le operazioni di perquisizione iniziassero, il giovane ha consegnato tre dosi che aveva addosso pensando di scampare al controllo.

I militari hanno continuato e nello scooter parcheggiato nel cortile condominiale hanno trovato due dosi di marijuana.

Le operazioni sono proseguite anche nel terreno di pertinenza dell’arrestato, in campagna, dove all’interno del capanno, insieme agli attrezzi da lavoro tra gli scaffali, c’era una dose conservata in un barattolo di vetro.

Nascosto in un buco del muretto vicino il capanno, sul quale è posizionato un serbatoio dell’acqua, poi, sono è stato controllato un paio di stivali e in uno di questi c’erano altre 4 dosi di marijuana. Le operazioni sono terminate con il sequestro di tutta la droga e l’arresto del 31enne.