Isola. Consiglio comunale approva bilancio consolidato

Con nove voti favorevoli e cinque astenuti il consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto ha approvato il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020. Nel corso del consiglio comunale è emersa in primis la piena fiducia della maggioranza alla sindaca Maria Grazia Vittimberga messa in dubbio nel precedente consiglio a causa dell’assenza dei consiglieri Massimo Laface, Santino Iuliano e Roberto Rocca. Tutti e tre sono stati presenti e in particolare per Rocca è stata la prima seduta ufficiale da consigliere dopo le dimissioni del Consigliere Gaetano Muto nominato assessore.

Le motivazioni delle assenze sono state tutte giustificate, Iuliano lo aveva fatto precedentemente con una nota pubblica dichiarando il suo appoggio al primo cittadino. Dunque, confermata la forza della maggioranza che ha registrato le assenze dei consiglieri Stillitano (fuori sede) e Cambareri (in quarantena) l’assise ha discusso il primo punto inerente l’approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio.

Punto approvato con un risultato dell’esercizio economico al 31.12.2020 pari a 493.431 euro. Successivamente si è passati alla seconda variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, dovuto soprattutto a una serie di risparmi messi in atto dall’ente nel corso dell’ultimo anno inerenti in particolar modo a spese di luce e gas. L’ultimo punto all’ordine del giorno ha visto la discussione di una sdemanializzazione privata.