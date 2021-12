Covid in Calabria, la curva non frena: in 24 ore 300 nuovi casi

Nessun decesso, ma ancora contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore i casi di Covid-19, scoperti con i 5.823 effettuati e processati, sono stati 300. Un leggero calo dunque rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 369 (QUI).

È la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 114 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+63), Vibo Valentia (+59), Cosenza (+51), Crotone (+12).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 93.891, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.503. I guariti di oggi sono 134, per un totale di 87.532 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.856 (+166).

Aumenta, seppure leggermente la pressione in terapia intensiva, dove al momento si trovano 18 persone (+3) con un ricovero nel Reggino e due nel Catanzarese. Diminuisce di un’unità invece il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (137) con due ricoveri a Cosenza, uno a Crotone e due dimissioni nel Reggino e nel Vibonese. In isolamento domiciliare si trovano invece 4.701 persone (+164).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 33.449, in 24 ore si sono ammalati in 114. Attualmente i casi attivi sono 1.892, di cuoi 43 ricoveri in reparto (-2); 3 in terapia intensiva (+1); 1.846 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 31.557, di cui 31.136 guariti (+58); 421 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 51, mentre il computo totale si attesta a quota: 29.843. Attualmente i casi attivi sono 1.764, di cui 65 ricoveri in reparto (+2); 6 in terapia intensiva; 1.693 in isolamento domiciliare (+28). I casi chiusi sono 28.079, di cui 27.400 guariti (+21); 679 deceduti. A Cosenza “si registrano 54 nuovi casi. Il numero totale dei casi è incrementato di 52 unità e non di 54, in quanto 1 paziente è stato trasferito dal Covid Rossano in T.I. a Catanzaro e 1 caso è stato eliminato perchè erroneamente comunicato in precedenza come positivo dall'AOCS. Nel setting fuori regione si registra 1 guarito tra i casi a domicilio e 1 caso a domicilio in più, precedentemente comunicato tra i residenti in regione”, scrive l’Asp.

Nel Catanzarese il bollettino registra 63 nuovi casi, su un totale di 12.304. Attualmente i casi attivi sono 435, di cui 19 ricoveri in reparto; 9 in terapia intensiva (+2); 407 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 11.869 di cui 11.703 guariti (+23); 166 deceduti.

Nel Crotonese, dove da febbraio si sono ammalati in 9.150, in 24 ore in 12. Attualmente i casi attivi sono 207, di cui 3 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 204 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 8.943, di cui 8.823 guariti (+15); 120 deceduti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 59, mentre da febbraio i casi totali sono stati 7.636. Attualmente i casi attivi sono 422, di cui 7 ricoveri in reparto (-2); 0 in terapia intensiva; 415 in isolamento domiciliare (+45). I casi chiusi sono 7.214, di cui 7.107 guariti (+16); 107 deceduti.

Per quanto riguarda i casi contratti da persone residenti in altra regione o stato, i casi totali sono 1.509, mentre oggi è stato registrato un nuovo positivo. Gli attuali positivi sono in tutto 136, di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 136 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.363 (+1); i deceduti 10.