Incidente nella Galleria Sansinato: coinvolte quattro auto, due feriti

Quattro automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'interno della Galleria Sansinato, in direzione Catanzaro. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone che sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto è intervenuta una Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro il cui intervento è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Presente sul posto anche la Polizia stradale, per gli adempimenti di competenza, e il personale Anas, per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito all'interno della galleria chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso. Attualmente la viabilità è aperta su unica corsia.