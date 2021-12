Serie B. Lecce-Reggina: amaranto al “Via del mare” per ritrovare la strada

Alfredo Aglietti (Foto: Reggina 1914)

La Reggina, dopo tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro l'Ascoli, è scivolata a metà classifica ed è in ritiro da mercoledì, per ritrovare serenità e motivazioni. L'avversario di domani pomeriggio è il Lecce che, reduce dalla vittoria esterna a Ferrara contro la Spal, occupa il terzo posto in classifica ed è allenato da Marco Baroni, che ha allenato gli amaranto l'anno scorso, subentrando a Mimmo Tedesco e portando la Reggina a un passo dai playoff. Partita difficilissima per gli uomini di Alfredo Aglietti, l'obiettivo è fare punti per interrompere la striscia negativa di risultati e portare serenità all'ambiente amaranto, pesantemente contestato dalla tifoseria.

di G.S.M.

In casa amaranto, probabili novità nella formazione iniziale, che dovrebbe iniziare con il modulo 4-2-3-1 visto contro l'Ascoli. Ménez sicuramente sarà assente, mentre Stavropoulos, Bellomo e Galabinov dovrebbero partire titolari. Adjapong e Liotti si candidano per una maglia dal primo minuto sulla fascia destra.

Tra i giallorossi, Baroni ha l'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Paganini e Vera, fuori per scelta tecnica, e Tuia per un problema fisico. Non dovrebbero esserci sostanziali modifiche nell'undici iniziale che ha giocato a Ferrara, l'unica novità potrebbe essere Coda, capocannoniere del campionato, al centro dell'attacco al posto di Oliveri.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Alfredo Aglietti è intervenuto sul momento difficile che sta attraversando la squadra: "Oggi è facile dirlo, ve l'avevo detto, ma forse in quel momento si pensava che volessi mettere le mani avanti. In un campionato di serie B queste cose accadono, conosco la cadetteria da più di dieci anni e quando capita di cadere si possono perdere delle certezze. Dopo qualche battuta d'arresto ci si carica di dubbi ed a Benevento questo è accaduto, ma con l'Ascoli non si meritava assolutamente di perdere".

La Reggina non andrà a Lecce per perdere e Aglietti suona la carica: "A Lecce troveremo una formazione molto forte, ci serve un risultato positivo per invertire il trend. A livello di gruppo siamo a posto e cerchiamo di coinvolgere tutti. Cambierò ancora qualcosa e sotto l'aspetto dell'età del gruppo non credo che incida, anzi per noi dovrebbe essere un vantaggio proprio in virtù dell'esperienza che hanno maturato e quindi uscire da questa situazione. Soffriamo la velocità degli avversari, ma nella nostra retroguardia abbiamo la possibilità di controbattere. Diverso in fase offensiva, dove sono differenti le difficoltà, quando serviamo i nostri attaccanti sulla figura e questo ci porta ad essere un po' monotematici. Si può sopperire con la fantasia dei nostri esterni, o individuando un giocatore come Rivas da seconda punta in modo che ci possa essere più dinamicità. Qualche problemino per Montalto, ma vediamo fino a domani quello che accade. Il Lecce è una squadra in forma, ha il gol facile e non perde dalla prima giornata. Ma ogni partita vive sul filo dell'equilibrio, con il piglio giusto e la combattività renderemo la vita difficile al Lecce. E' la partita giusta per fare un risultato importante, non giochiamo per lo 0-0. In questo momento non riusciamo a supportare le due punte pesanti, un centrocampista in più ci aiuta".

Si parla anche di giovani e di mercato: "I giovani che non giocano, tranne Gavioli, sono infortunati. In questo momento parlare di mercato è prematuro, dobbiamo solo uscire al più presto da questa situazione e basta".

Quattro precedenti al "Via del mare" in serie B tra Lecce e Reggina, con un bilancio di due vittorie per il giallorossi, un pareggio e un successo amaranto. L'ultima sfida risale allo scorso 7 maggio, quando il risultato di 2-2 impedì agli amaranto di accedere ai play-off.

Arbitro dell'incontro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, coadiuvato da Dei Giudici e Mondin, quarto ufficiale Moriconi. Al VAR Nasca e Capaldo. Due precedenti di Volpi con la Reggina, l'ultimo il 16 gennaio 2021, Reggina-Lecce 0-1.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 16.15.